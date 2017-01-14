Şehit yakını ve gaziler kamuda istihdam edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dün ataması gerçekleşen bin 641 hak sahibi ile kamu kurum ve kuruluşlarına 2014 yılından bu yana ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 18 bin 715'e ulaştığını söyledi.

Bakan Kaya yaptığı açıklamada, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili bilgileri paylaştı.

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile sivil terör mağdurları ve yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarına atamasının dün noter huzurunda gerçekleştirildiğini anımsatan Kaya, bu atamaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Bakanlık olarak her zaman şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanındayız." diyen Kaya, şunları kaydetti:

"Onlar vatan ve bayrak için fedakarca mücadele eden kahramanlar. Bugün de hem yurt içinde hem yurt dışında bu mücadele devam ediyor. Dualarımız onlarla. Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz için sağladığımız istihdam imkanı, bizim için bir görev olmanın yanı sıra aynı zamanda bir borcun ödenmesidir. Devlet ve millet olarak, şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz."

125 bin şehit yakını ücretsiz seyahat ediyor

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının toplam istihdam rakamlarına yönelik bilgileri paylaşan Kaya, "Bakanlığımızca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek dün ataması gerçekleşen bin 641 hak sahibi ile kamu kurum ve kuruluşlarına 2014 yılından bu yana ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın sayısı 18 bin 715'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Şehit yakınları ve gazilere kamuda istihdam uygulamasının yanı sıra 2014'ten bu yana ücretsiz ulaşım hakkının da sağlandığına dikkati çeken Kaya, demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatları ile şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde bu hakkın verildiğini hatırlattı.

Kaya, özel kişi ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma araçları ile özel deniz ulaşımı araçlarının işletmecilerine bakanlıkça her ay gelir desteği ödemesi yapıldığını belirterek, 11 Ocak 2017 itibarıyla 125 bin 348 şehit yakını ve gaziye, ücretsiz seyahat hakkından faydalanmalarını sağlayan kartın dağıtıldığını bildirdi.

"Şehit ve gazilerimizin gösterdikleri cesaret karşısında ne yapsak az"

Bakan Kaya, şehit yakınları ve gazilere 102 bin lira tutarında faizsiz konut kredisi desteği sağlandığını aktararak, bu durumdakilerin Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları hak sahipliği belgesi ile Ziraat Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Şehit yakınları ve gazilere aynı zamanda elektrik ve su faturalarında indirim, çocuklarına ilköğretimde bin 533 lira, lisede 2 bin 300 lira, yükseköğretimde ise 3 bin 67 lira tutarında yılda bir defa eğitim öğretim yardımı, özel eğitim kurumlarından, sosyal tesislerden, tiyatrolar ile müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanma, askerlik muafiyeti, mesken vergisi muafiyeti gibi desteklerin sağlandığını belirten Kaya, "Şehit ve gazilerimizin gösterdikleri cesaret karşısında ne yapsak az." diye konuştu.

Gazilerin istihdamında 45 yaş sınırı kaldırıldı

Kaya, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla şehit yakınları ve gazilere yönelik farklı mevzuatları birleştirmeye yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Halihazırda şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik birçok yeni mevzuat çalışmasının yapıldığını anımsatan Kaya, unvana göre istihdam edilmeleri, terör mağduru sivil vatandaşların eş ve çocuğunun bulunmadığı durumlarda kardeşle birlikte anne ve babanın da istihdam hakkından yararlanması, şehit yakınlarına alacakları araçlarda ÖTV muafiyeti getirilmesi gibi düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

İstihdam hakkını kullanacak 45 yaşından küçük herhangi bir kişinin bulunmaması durumunda 45 yaşından büyük hak sahiplerinin istihdam hakkından faydalanabilmelerinin de sağlandığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gazilerin istihdam hakkını kendilerinin kullanmak istemeleri halinde 45 yaş sınırı kaldırıldı. Şehit yakınları, gazilerimiz arasında mağduriyete ve karmaşıklığa sebep olan mevzuatın düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla ilerliyor.

Şehit ve gazilerimizin hepsi tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet için mücadele ettiler. Devlet olarak, hükümet olarak aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri ve kahraman gazilerimiz için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur."