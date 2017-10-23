Şehit uzman onbaşı Zeren son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan uzman onbaşı Kemal Zeren, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit onbaşı Zeren'in cenazesi Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi.

Pendik Belediyesi tarafından cami avlusunda kurulan taziye çadırında şehidin annesi ve babası taziyeleri kabul etti.

Törene, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ile bazı AK Partili milletvekilleri ve askeri yetkililer katıldı.

Öte yandan törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından çelenk gönderildiği görüldü.

Şehidin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından tören mangasınca omuzlarda taşınarak top arabasına konuldu.

Şehit Zeren, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA