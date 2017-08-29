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Şehit uzman onbaşı toprağa verildi

Şırnak'ta tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç, son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit uzman onbaşı toprağa verildi

Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç, son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ta 11 Ağustos'ta terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Meriç için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazı sonrası tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Ümit Dündar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bazı milletvekilleri, garnizonda görevli subay ve astsubaylar ile vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri camiye gelişlerinde avludaki şehidin annesi Zöhre, babası Süleyman ve diğer şehit yakınlarına taziyelerini iletti.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç'in naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Etiketler: şırnak, şehit uzman onbaşı, muhammed meriç
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