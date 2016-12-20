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Şehit uzman onbaşı toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

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Şehit uzman onbaşı toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay, memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Olcay'ın  Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesindeki babaevine getirildi.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, belde meydanına götürüldü.

Cenaze törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, burada şehidin ailesine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı namazın ardından şehit Olcay'ın cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi. Şehit Fatih Olcay, beldede son 5 ay içinde şehit olan piyade uzman çavuşlar Mehmet Esen ve Fatih Ak'ın yanına defnedildi. 

Etiketler: şehit, fırat kalkanı, fatih olcay
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