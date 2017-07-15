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Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

13 Haziran'da teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Demirci'nin cenazesi, Nevşehir'de toprağa verildi.

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Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde 13 Haziran'da teröristlerle girdiği çatışmada yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci (23), memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Demirci'nin naaşı, askeri helikopterle Kozaklı ilçesine getirildi. İkindi vakti Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törende şehidin babası Arif Nihat Demirci, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Törene, şehidin Siirt'te görev yapan ikiz kardeşi Uzman Onbaşı Gökhan Demirci de üniformasıyla katıldı.

Şehit Demirci'nin naaşı, İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi, Taşlıhöyük köyü kabristanlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Aslan, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Alay Komutanı Jandarma Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler: şehit, Bingöl
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