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Şehit Uzman Onbaşı Furkan Peker son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Şemdinli'de, bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Uzman Onbaşı Furkan Peker son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker'in naaşı, Numune Hastanesi morgundan alınarak, helallik için Dört Eylül Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu daha sonra Ulu Camii'ne götürüldü. Burada şehit eşinin fotoğrafını taşıyan Özge Kılıç Peker, eşinin asker şapkasını taktı.

Törene katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehidin annesi Meral Peker'in eli öptü, babası Ahmedi Duran Peker'e sarılarak başsağlığı diledi.

Şehidin annesi, babası ile kardeşleri el ele tutuşarak birbirlerine destek oldu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, bir süre top arabasında taşındı ve cenaze aracına konuldu.

Şehit Furkan Peker'in cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın yanı sıra, Sivas Valisi Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkanı Sami Aydın, askerler, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 40 gün önce göreve başladığı öğrenilen Peker, 8 Mayıs'ta Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Serabetin bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, şemdinli, Şehit Uzman Onbaşı Furkan Peker, şehit, PKK, Hakkari
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