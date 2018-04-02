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Buradasınız : » » Şehit Uzman Onbaşı Emre Dut son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Emre Dut son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'te terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut'un cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

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Şehit Uzman Onbaşı Emre Dut son yolculuğuna uğurlandı

Konya Havalimanı'ndan alınan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut'un cenazesi, karayoluyla Ereğli ilçesindeki babaevine götürüldü.

Şehit Dut'un naaşı helallik alınmasının ardından, silah arkadaşlarının omuzlarında ilçe merkezindeki tarihi Ulu Camii'ye taşındı. Anne Muhsine ile baba Mustafa Dut, oğullarının tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yaptığı öğrenilen şehidin kardeşi Jandarma Uzman Çavuş Akif Dut'u, yakınları ve silah arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, baba Mustafa Dut'a taziye dileklerini iletti.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut, Konya
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