Şehit uzman çavuşlar son yolculuklarına uğurlandı

Şırnak'ta şehit olan Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ın cenazesi Niğde'nin Ovacık köyünde toprağa verildi.

Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın, Şırnak Bestler-Dereler kırsalında teröristler ile çıkan çatışmada şehit düştü.

Şehit Efe Osman Apaydın için memleketi Niğde'nin Ovacık Köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda hemşehrisi katıldı.

Şehit Apaydın'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından Ovacık Köyünde toprağa verildi.

26 yaşındaki Şehit Efe Osman Apaydın, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Tekirdağ

Öte yandan, yine aynı operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun, cenazesi memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde defnedildi.

Hayrabolu Devlet Hastanesi morgundan alınan Kurtçu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik için Canbazdere köyündeki baba ocağına götürüldü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Kurtçu'nun cenazesi, askeri top aracıyla götürüldüğü köy mezarlığında toprağa verildi.

