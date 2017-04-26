  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Şehit uzman çavuşlar için tören düzenlendi

Kars’ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerin naaşları memleketlerine gönderildi.

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Şehit uzman çavuşlar için tören düzenlendi

Kars’ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerin naaşları memleketlerine gönderildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuşlar Tekin Tekin ve Hüseyin Emre Kul için Erzurum Askeri Havaalanı'nda tören düzenlendi.

Törende, şehitlerin özgeçmişi okundu, dua edildi.

Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in naaşı, memleketi Bitlis'in Tatvan ilçesine, Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul'un naaşı ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildi.

Törene Vali Seyfettin Azizoğlu, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, şehitlerin yakınları, askerî ve mülkî erkân ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.  

Etiketler: tekin tekin, şehit uzman çavuşlar, Kars, hüseyin emre kul
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