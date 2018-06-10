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Şehit Uzman Çavuş Uğur Sağlam son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır Lice'de, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Uğur Sağlam memleketi Van'da toprağa verildi.

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Şehit Uzman Çavuş Uğur Sağlam son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır Lice'de, 24 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) şehit düşen Sağlam’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kaymakamlık bahçesine getirildi.

Şehidin naaşı, öz geçmişinin okunması, cenaze namazının kılınması ve duanın ardından silah arkadaşları ve vatandaşların omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Şehit Sağlam'ın nişanlısı Tuba Bıcakçı, törene şehidin askeri kıyafetlerini giyerek katıldı.

Binlerce kişinin katıldığı törende, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, tekbirlerle mezarlığa yürüdü.

Halim Hoca Mezarlığı'na götürülen Sağlam'ın cenazesi, dualarla toprağa verildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Van, şehit Uzman Çavuş Uğur Sağlam, PKK, lice, Diyarbakır
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