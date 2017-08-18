  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.522
    EURO 4.139
  • BIST 106683.54
    ALTIN 146.766
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şehit uzman çavuş toprağa verildi

Şehit uzman çavuş toprağa verildi

İskenderun'da, PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şehit uzman çavuş toprağa verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz'in cenazesi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı Dörtyol ilçesindeki Kara Hasan Paşa Kışlası'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyüne getirildi.

Burada baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı köyde bulunan mezarlığa getirildi. Şehidin naaşının getirilişi sırasında vatandaşlar terör örgütü aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.

Bu arada şehit Akdeniz'in bir yıl önce Dörtyol'a tayininin çıktığı, daha önce Diyarbakır'da görev yaptığı öğrenildi. Diyarbakır'daki görevi sırasında gösterdiği üstün başarılar nedeniyle şehidin üstün cesaret ve feragat madalyası sahibi olduğu kaydedildi.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. AA

Etiketler: şehit uzman çavuş, abdullah akdeniz, Osmaniye
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER