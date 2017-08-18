Şehit uzman çavuş toprağa verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz'in cenazesi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı Dörtyol ilçesindeki Kara Hasan Paşa Kışlası'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyüne getirildi.

Burada baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı köyde bulunan mezarlığa getirildi. Şehidin naaşının getirilişi sırasında vatandaşlar terör örgütü aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.

Bu arada şehit Akdeniz'in bir yıl önce Dörtyol'a tayininin çıktığı, daha önce Diyarbakır'da görev yaptığı öğrenildi. Diyarbakır'daki görevi sırasında gösterdiği üstün başarılar nedeniyle şehidin üstün cesaret ve feragat madalyası sahibi olduğu kaydedildi.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. AA