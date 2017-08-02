  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Şehit uzman çavuş toprağa verildi

Şehit uzman çavuş toprağa verildi

Lice'de teröristlerin döşediği mayına basması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

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Şehit uzman çavuş toprağa verildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basması sonucu 27 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Şehidin naaşı Numune Hastanesi morgundan alınarak, helallik için Fatih Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, bir süre top arabasında taşındı ve cenaze aracına konuldu.

Şehit Erkan Sakal'ın cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. 

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkanı Sami Aydın, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı. AA

Etiketler: Diyarbakır, şehit, cenaze, Sivas
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