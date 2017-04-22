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Buradasınız : » » Şehit uzman çavuş toprağa verildi

Şehit uzman çavuş toprağa verildi

Şırnak'ta, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

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Şehit uzman çavuş toprağa verildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın naaşı, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde defnedildi.

Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şubesinden alınan şehit Kayalı'nın cenazesi, konvoy eşliğinde İslahiye ilçesi Şahmaran Mahallesi Camisi'ne götürüldü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının askerlerin omuzunda cami avlusuna getirilişi sırasında şehidin annesi Ayşe, babası Şeyhmus, kardeşleri Didem ve Mehmet gözyaşı döktü.

Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Mehmet Kayalı, törene ağabeyi Davut Kayalı'ya ait asker kasketiyle katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Kayalı'nın naaşı, Şahmaran Mezarlığı'nda toprağa verildi. AA

Etiketler: şırnak, pkk operasyon, şehit, Gaziantep, davut kayalı
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