  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Şehit Uzman Çavuş Tevlim son yolculuğuna uğurlandı

DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tevlim'in naaşı, Kocaeli'de defnedildi.

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Şehit Uzman Çavuş Tevlim son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi.

Şehit Tevlim'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Darıca Farabi Devlet Hastanesi morgundan askerlerce alındıktan sonra Kazım Karabekir Mahallesi'ne götürüldü.

Babaevinde helallik alındıktan sonra yapılan duanın ardından Tevlim'in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Nene Hatun Camisi'ne getirildi. Burada, şehit babası Mustafa Tevlim taziyeleri kabul etti.

Şehidin eşi Rabia ve annesi Birsen Tevlim, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit babası ise "Ağlamayın, vatan sağ olsun. Ağlayıp da hainleri sevindirmeyin." dedi.

Şehidin 3 yaşındaki oğlu Talha da akrabalarının kucağına alınarak babasının tabutunun yanında Türk bayrağını salladı.

Törene katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şehit ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Tevlim'in naaşı, Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre askerler ve vatandaşlarca omuzlarda taşındıktan sonra Nene Hatun Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Zeki Aygün ve İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler: Şehit Uzman Çavuş Tevlim, son yolculuğuna uğurlandı
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