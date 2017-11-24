Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Barut'un (33) Türk bayrağına sarılı tabutu, 8. Kolordu Komutanlığında düzenlenen törenin ardından cenaze nakil aracıyla İzzet Paşa Camisi'ne getirildi.
Cuma namazının ardından şehidin cenaze namazı kılındı.
Ailenin tek çocuğu şehit Barut'un cenazesi, gözyaşları arasında Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.
Bingöl-Elazığ karayolunun 35. kilometresi Kuruca köyü mevkisinde dün yol güvenliğini sağlayan askeri zırhlı araç devrilmiş, kazada 1 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.
AA