  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'da çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın cenazesi, babaevine götürülerek helallik alındı.

Daha sonra cenaze, törenin düzenleneceği Doğulu Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin annesi Emine, eşi Rukiye Doğan ve kardeşlerinin yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Şehit Doğan'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Eleşkirt ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan şehit olmuştu. Operasyonda 4 terörist de etkisiz hale getirilmişti.

AA

Etiketler: ağrı, Eleşkirt, şehit, şehit uzman çavuş ismail hakkı doğan
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