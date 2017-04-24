Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta şehit olan Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ın cenazesi Niğde'nin Ovacık köyünde toprağa verildi.

Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın, Şırnak Bestler-Dereler kırsalında teröristler ile çıkan çatışmada şehit düştü.

Şehit Efe Osman Apaydın için memleketi Niğde'nin Ovacık Köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda hemşehrisi katıldı.

Şehit Apaydın'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından Ovacık Köyünde toprağa verildi.

26 yaşındaki Şehit Efe Osman Apaydın, evli ve 2 çocuk babasıydı.

