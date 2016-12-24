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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Karaca, Kırşehir'de toprağa verildi.

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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ramazan Karaca'nın cenazesi, memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesinde toprağa verildi.

Karaca'nın naaşı, Gaziantep'ten hava yoluyla Kayseri'ye, oradan da kara yoluyla memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesine getirildi.

Yenice Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Şehit Karaca için Mucur Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene; şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda hemşehrisi katıldı.

29 yaşındaki şehidin naaşı, cenaze namazı kılındıktan sonra mahalle mezarlığına defnedildi. 

Etiketler: fırat kalkanı, şehit uzman çavuş, ramazan karaca, Kırşehir
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