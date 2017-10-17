Şehit uzman çavuş Sezer son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer'in cenazesi, memleketi Bolu'nun Gerede ilçesinde defnedildi.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakla Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen şehit Sezer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları tarafından alınarak cenaze aracıyla Gerede ilçesine getirildi.

Şehidin babası İsmail, kardeşi Kadir ve annesi Azime ile eşi Derya Sezer şehidin tabutuna sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.

Derya Sezer, törende şehit eşinin askeri kamuflajını giydi, cenazenin omuzlarda taşındığı esnada askerlerin elindeki kocasına ait fotoğrafı öpmeye çalıştı.

Bu arada cenazeye eşlik eden kalabalık, sık sık "şehitler ölmez, vatan bölünmez", "vatan sana canım feda" sloganları attı.

Öte yandan cenazeye katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şehidin kuzeni olan Mili Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile yakınlarına taziyelerini iletti.

Gerede Merkez Yeni Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Nuhören köyüne getirilerek babaevinde helallik alınan şehidin naaşı, daha sonra köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacı Müftüoğlu, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu 2. Komando Tugayı Komutan Vekili Albay Albdülkadir Kavuncu, Kara Kuvvetleri Komutanlığını temsilen 58. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet İbiş, Bolu İl jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, AK Parti Bolu milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü ile CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. AA