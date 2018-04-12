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Buradasınız : » » Şehit Uzman Çavuş Semih Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Semih Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin'in cenazesi, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

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Şehit Uzman Çavuş Semih Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirilerek, karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze, daha sonra karayoluyla Akpınar ilçesine bağlı Büyükabdiuşağı köyüne getirildi. Köydeki cenaze törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Arslantrük'ün köy meydanında kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin'in naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kırşehir Vali Vekili Adnan Kayık, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Akpınar Kaymakam Vekili Murat Girgin, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Semih Şahin'in geçen yıl göreve başladığı, ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: şemdinli, şehit, Hakkari
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