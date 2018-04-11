Şehit Uzman Çavuş Sefa İzbudak son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Pozantı ilçesine bağlı Yukarı Belemedik Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de evin önüne gelerek şehidin kardeşlerine başsağlığı diledi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım adına taziyelerini ilettiğini belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti adına başsağlığı, taziyelerimizi iletiyorum. Allah şehidimize rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Unutmayalım ki bu kahraman çocuklar, bu aziz şehitler sayesinde biz bu ülkede onurlu, şerefli, özgür bir hayat sürüyoruz. Hepiniz her gün görüyorsunuz ve dinliyorsunuz. Bayrağımızı gönderden indirmek istiyorlar ama biz her bir şehidimizle beraber bayrağımızı gökyüzünde daha yükseklere asıyoruz. Gerek ülke içindeki terörle mücadelede gerek Afrin'deki terörle mücadeleyi yürüten kahraman askerimize, güvenlik güçlerimize, askerimize buradan dualarımızı gönderiyoruz. Allah kılıçlarını keskin, gazalarını mübarek kılsın. Allah bayrağımızı yere düşürmesin, birliğimiz, dirliğimiz bozulmasın."

Konuşmaların ardından şehidin naaşı Yukarı Belemedik Göcekli İlköğretim Okulu bahçesine getirildi. Şehidin eşi Emine'yi yakınları teselli etti. Şehidin 11 aylık oğlu Talha askerlerin kucağında taşındı.

Şehidin annesi Teslime İzbudak'ın yakınlarının yardımıyla ayakta durduğu gözlendi.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından İzbudak'ın naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Yukarı Belemedik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Bitlis'te, Karınca Jandarma Karakolu Zihnitepe bölgesinde intikal halinde olan jandarma unsurunda görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak, terör örgütü PKK'nın araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: AA