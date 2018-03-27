Şehit Uzman Çavuş Samet Tokur için tören düzenlendi

Şehit Samet Tokur'un cenazesi, tören için Adana İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Törene; şehidin silah arkadaşları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.
Tümgeneral İlbaş, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Tokur'un yaralandıktan sonra İskenderun Devlet Hastanesi'ne getirildiğini ancak kurtarılamayarak şehit düştüğünü söyledi.
İlbaş'ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından dua edildi. Törenin ardından Adana Havalimanı'na götürülen şehit Tokur'un cenazesi, askeri uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.
Kaynak: AA