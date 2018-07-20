Şehit Uzman Çavuş Öncebe son yolculuğuna uğurlandı

Giresun Doğankent’te bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda kazaen açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, dün gece Doğankent ilçesine bağlı Şadi Yaylası'nda bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyon sırasında Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin kazaen açılan ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın detaylı olarak devam ettiği belirtilerek, "Şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

24 yaşındaki şehidin cenazesi Gaziantep Araban Emir Haydar Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi.

Şehidin cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında helallik için getirilirken annesi Nermin Öncebe baygınlık geçirdi. Baba Hüseyin Öncebe de ayakta durmakta zorlandı.

Cenazeye katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, baba Hüseyin Öncebe'nin koluna girerek teselli etti.

Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Ali Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve vatandaşlar katıldı.

Bir yıl önce asker olan şehidin, 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA