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Buradasınız : » » Şehit Uzman Çavuş Mustafa Eker son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Eker son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Uzman Çavuş Mustafa Eker son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'dan karayoluyla Çorum'a getirilen 29 yaşındaki şehit Eker'in (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda Akşemseddin Camisi'ne götürüldü.

Şehit için burada düzenlenen cenaze törenine, Eker'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Bakan Zeybekci, şehidin babası Hasan ve annesi Fatma Eker ile diğer aile üyelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehidin kardeşi Asım Eker, törene ağabeyinin üniformasıyla katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in naaşı, merkeze bağlı Kalehisar köyünde aile kabristanlığında defnedildi.

Kaynak: AA 

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