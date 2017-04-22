Şehit uzman çavuş memleketine uğurlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk (36) için tören düzenlendi.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Evli ve iki çocuk babası Çubuk'un eşi Gülsüm Çubuk, kardeşi Serhat Çubuk ve şehidin iki çocuğu da törende hazır bulundu. Eşi ve silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olmadı.

Törenin ardından şehit Çubuk'un cenazesi, memleketi Ordu'ya gönderildi.