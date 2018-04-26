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Buradasınız : » » Şehit Uzman Çavuş İsmail Cesur'u binlerce insan son yolculuğuna uğurladı

Şehit Uzman Çavuş İsmail Cesur'u binlerce insan son yolculuğuna uğurladı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

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Şehit Uzman Çavuş İsmail Cesuru binlerce insan son yolculuğuna uğurladı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Akçabudak köyü Hevsel mezrası sınırlarında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un cenazesi, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Havalimanı'ndan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Seydişehir ilçesindeki babaevine getirildi.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ilçe merkezindeki Muallimhane Camii'ne getirildi. Burada babası İbrahim, annesi Fatma, ağabeyi Mustafa Cesur ve henüz 15 gün önce nişanlandığı Ayşe Bostancı, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin, nişan töreninin ardından bir hafta önce görev yeri Diyarbakır'a döndüğü öğrenildi.

Ankara'da uzman çavuş olarak görev yapan şehidin ağabeyi Mustafa Cesur'u, yakınları ve silah arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı namazın ardından Akyol Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Konya Valisi Yakup Canbolat, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, lice, Konya, Diyarbakır
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