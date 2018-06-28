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Şehit Uzman Çavuş İsa Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi parçalandı

Kahramanmaraş'ta şehit olan Uzman Çavuş İsa Özkan Bursa'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit cenazesine getirilen CHP'nin çelengi öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı.

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Şehit Uzman Çavuş İsa Özkanın cenazesinde CHP çelengi parçalandı

25 yaşındaki şehit Uzman Çavuş İsa Özkan'ın askeri uçakla getirilen cenazesi Bursa Büyükorhan'a götürüldü. Öğle saatlerinde Şehit İsa Özkan'ın naaşı Orhan-ı Kebir Camii'ne getirildi. 

Burada binlerce kişi şehit askerin cenaze törenine katıldı.

Tören alanına getirilmek istenen Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait çelenk öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı. Polis, tören alanında geniş güvenlik tedbiri alarak muhtemel bir olayı önledi.

Vatandaşlar, HDP'nin meclise girmesinden sorumlu tuttukları CHP'lilere tepki göstererek, "Terör destekçilerinin burada ne işi var" diye konuştular.
İsa Özkan, öğle namazının ardından toprağa verilecek.  

 

Kaynak: İHA

Etiketler: Uzman Çavuş İsa Özkan, Kahramanmaraş, CHP, çeleng
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