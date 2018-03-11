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Buradasınız : » » Şehit Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun, memleketi Düzce'de toprağa verildi.

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Şehit Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra son yolculuğuna uğurlandı

Baba evine getirilen şehit Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, burada helallik alınmasının ardından Cedidiye Camii'ne götürüldü.

Kavun'un cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Selami Emen'in kıldırdığı namazın ardından omuzlara alınarak bando ve tekbirler eşliğinde bir süre taşındı.

Daha sonra cenaze aracıyla Düzce Şehitliği'ne getirilen Kavun'un cenazesi, burada toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, K.K. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Kocaeli Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Çetinkaya, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Çalıboğazı Karakolu yakınlarında seyreden bir askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrilmişti. Araçta bulunan ve yaralanan 3 asker, ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Şehit Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra, hatay, düzce
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