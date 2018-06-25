Şehit Uzman Çavuş Cevdet Canördek için askeri tören düzenlendi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan Operasyonu'nda güvenlik güçlerine bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açılmıştı.

Güvenlik güçlerince taciz atışına anında karşılık veren Güroymak Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.

Adıyaman nüfusuna kayıtlı şehit Uzman Çavuş Cevdet Canördek için akşam saatlerinde Muş Hava Meydan Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Törende şehidin özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından yapılan duanın ardından şehidin naaşı askeri uçakla memleketi Adıyaman’a uğurlandı.

Törene Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Muş İl Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Vali Yardımcıları Abdulkadir Okay, Alper Çifçi ve Ahmet Özkan, Muş İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muş İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Muş ve Bitlis askeri erkânı, Muş ve Bitlis protokol üyeleri, kurum müdürleri ile emniyet ve askeri personel katıldı.

Kaynak: İHA