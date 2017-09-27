  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Şehit Uzman Çavuş Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Şehit Uzman Çavuş Çağlar'ın cenazesi merkez Yenişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Çavuş Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın cenazesi merkez Yenişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çağlar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Sur ilçesindeki tarihi Ulucami'ye getirildi.

Yenişehir ilçesinde bulunan Hava Şehitliği'nde düzenlenen törende şehidin naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Törende konuşan Yüzbaşı Mehmet Halef Çelikkollu, vatan için ödenen bedelleri unutmadan bağımsızlığı korumak, ülkenin her köşesinde huzuru, güvenliği, emniyeti ve asayişi sağlamak için her türlü terör örgütüyle mücadeleye daha da artan azimle devam edeceklerini belirtti.

Törenin ardından şehidin cenazesi, Hava Şehitliği'nde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Etiketler: Şehit Uzman Çavuş Çağlar, cenaze
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