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Şehit Uzman Çavuş Bağlan toprağa verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan'ın cenazesi, toprağa verildi.

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Şehit Uzman Çavuş Bağlan toprağa verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına havayolu ile getirilen şehit Bağlan'ın (27) cenazesi, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehidin babası İsmail Bağlan ve eşi Arzu Bağlan tarafından karşılandı. Şehidin eşi ve babası tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Karayoluyla Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesine getirilen şehit Bağlan'ın cenazesi ilk olarak babaevine götürülerek helallik alındı.

Şehit Bağlan'ın naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı belde meydanına getirildi. Bakan Eroğlu, burada şehit babasına taziyelerini iletti.

Afyonkarahisar Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin 2 yaşında bir kız çocuğu olduğu, annesinin ise felçli olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Hatice Dudu Özkal, Ali Özkaya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, şehidin yakınları ile halk katıldı. AA

Etiketler: Şehit Uzman Çavuş Bağlan, Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan
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