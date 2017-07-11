Şehit Uzman Çavuş Arvas son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Arvas, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Arvas'ın (22) cenazesi, top arabası eşliğinde Osmangazi ilçesinde bulunan Mihraplı Camisi'ne getirildi. Şehidin eşi Melike ve annesi Binevş Arvas, tabutun yanına gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Baba Abdurrahman Arvas ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Törene, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin amcası olan Van Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından kıldırılan namazın ardından, uzman çavuşun Türk bayrağına sarılı naaşı top arabasına konuldu.

Bir süre kortej eşliğinde top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra eşinin de bulunduğu ambulansla götürüldüğü Hamitler Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığına PKK'lı teröristlerce havan saldırısı düzenlenmiş, saldırıda Harun Arvas şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.