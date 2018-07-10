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Şehit Uzman Çavuş Ali Cevizci son yolculuğuna uğurladı

Giresun Güce'de güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Uzman Çavuş Ali Cevizci son yolculuğuna uğurladı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin Ilgın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Yukarı Çiğil Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından, silah arkadaşlarının omuzlarında mahalle meydanına getirildi.

Burada şehidin babası Mehmet, annesi Fadime ve eşi Sümeyye Cevizci ile diğer yakınları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, omuzlara alınarak mahalle mezarlığına götürüldü.

Giresun Bulancak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda 3 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit Cevizci'nin 1,5 aylık oğlu Mehmet Akif de babasının tabutunun yanına getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Jandarma Lojistik Komutanı Tuğgeneral Münir Güzel, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir ile Ahmet Sorgun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci, Konya, giresun
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