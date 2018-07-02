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Şehit Uzman Çavuş Ahmet İmalı son yolcuğuna uğurlandı

Hakkari'de "silah kazası" sonucu yaralanan ve kaldırıldığı GATA'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı'nın naaşı, Kahramanmaraş’ta toprağa verildi.

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Şehit Uzman Çavuş Ahmet İmalı son yolcuğuna uğurlandı

Hakkari'de helikopterin ikmal yapması için çevre emniyetini aldığı sırada "silah kazası" sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan, helallik alınması için Haydarbey Mahallesi'ndeki babaevine götürülen şehidin naaşı, daha sonra Ulu Cami'ye getirildi.

Burada düzenlenen törene, eşinin üniformasıyla katılan Sultan İmalı, Türk bayrağına sarılı tabuta sarıldı ve "kahramanım benim" diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze törenine katılan Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehidin annesi Ayşe ve babası Mehmet İmalı'ya taziyelerini iletti.

Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı.

Tekbirler eşliğinde bir süre cenaze aracında taşınan şehidin cenazesi, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.

Hakkari'de 12 Haziran'da helikopterin ikmal yapması için çevre emniyetini aldığı sırada silah kazası sonucu bacağından yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı, Kahramanmaraş, Hakkari, silah kazası
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