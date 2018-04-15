Şehit Uzman Çavuş Ahmet Baş'ı binler son yolculuğuna uğurladı

Ağrı'da düzenlenen törenin ardından uçakla Cengiz Topel Havaalanı'na getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın cenazesi, buradan karayoluyla Adapazarı ilçesindeki Yorgalar Mezarlığı morguna götürüldü.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Taziyelerin kabulünün ardından cenaze namazını, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Akkuş kıldırdı.

Şehit annesi Müzeyyen Baş, "Oğlum elbiselerin bana olmaz ama silahın bana olur annem. Senin yerine ben gideceğim oğlum. Karadenizliyim ben, onlar korksun oğlum, ben onlardan korkmayacağım" diyerek gözyaşı döktü.

Daha sonra tekbirler eşliğinde top arabasına konulan şehidin naaşı, binlerce vatandaş eşliğinde mezarlığa götürüldü.

Şehidin cenazesi, Kuzuluk Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi, yakınları ve silah arkadaşları ile Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sakaya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Recep Uncuoğlu, Ali İhsan Yavuz, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, polisler, gaziler, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA