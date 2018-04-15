Şehit Uzman Çavuş Ahmet Baş ile Dursun Pampa'ı binler son yolculuğuna uğurladı

Ağrı'da düzenlenen törenin ardından uçakla Cengiz Topel Havaalanı'na getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın cenazesi, buradan karayoluyla Adapazarı ilçesindeki Yorgalar Mezarlığı morguna götürüldü.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Taziyelerin kabulünün ardından cenaze namazını, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Akkuş kıldırdı.

Şehit annesi Müzeyyen Baş, "Oğlum elbiselerin bana olmaz ama silahın bana olur annem. Senin yerine ben gideceğim oğlum. Karadenizliyim ben, onlar korksun oğlum, ben onlardan korkmayacağım" diyerek gözyaşı döktü.

Daha sonra tekbirler eşliğinde top arabasına konulan şehidin naaşı, binlerce vatandaş eşliğinde mezarlığa götürüldü.

Şehidin cenazesi, Kuzuluk Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi, yakınları ve silah arkadaşları ile Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sakaya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Recep Uncuoğlu, Ali İhsan Yavuz, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, polisler, gaziler, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Pampal'ın cenazesi, uçakla Kayseri'ye, oradan da karayolu ile Sarıkaya ilçesine getirildi. Babaevinde helallik alınmasından sonra şehit için Barbaros İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Tören sırasında şehidin eşi Merve, kızı Elif, babası Mehmet, annesi Satı Pampal ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin öz geçmişinin okunmasından sonra Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Küçükçalağıl Köyü mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, Jandarma Genel Komutanlığı Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA