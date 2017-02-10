Şehit Üsteğmenin birliğinden duygulandıran video

Elbab'da sürdürülen operasyonda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun birliğindeki askerler tarafından, şehit Üsteğmen için hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı.
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