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Şehit Üsteğmenin birliğinden duygulandıran video

Elbab'da sürdürülen operasyonda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun birliğindeki askerler tarafından, şehit Üsteğmen için hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı.