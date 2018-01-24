Şehit Üsteğmen Usta'nın adı eşinin çalıştığı okulda yaşatılacak

Antalya Valiliği, Şehit Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın eşi Saide Üstüner Usta'nın Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde öğretmen olarak görev yaptığı okulun adının değiştirilmesine karar verdi.

Bayraklarla donatılan okula, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz'in katılımıyla Şehit Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın isminin bulunduğu tabela asıldı.

Burada bir konuşma yapan kaymakam Şimşek, "Vatan uğruna şehitler olduğu sürece bu vatan ebediyen yaşayacaktır. Bu memlekette, vatan uğruna çok insanlar şehit oldu. Bu toprakların vatan olmasını sağlayan da budur." dedi.

Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ise acı haberin hemen ardından şehidin eşinin çalıştığı okula ismini vermek istediklerini dile getirdi.

Bu konuda gerekli görüşmelerin yapıldığını anlatan Ekiz, "Levhamızı astık. Tüm ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

Kaynak: AA