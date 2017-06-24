  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Şehit Üsteğmen Kalafat son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Arif Kalafat, son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Üsteğmen Kalafat son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Üsteğmen Arif Kalafat için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, şehidin yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Celal, annesi Şükriye, kız kardeşi Cemile ve eşi Gözde Kalafat, burada taziyeleri kabul etti.

Şehit Kalafat'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı dün infilak ettirmesi sonucu 3 asker yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden Arif Kalafat (26), tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Etiketler: Şehit Üsteğmen Kalafat, PKK
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