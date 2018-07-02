Şehit Turgut Solak'ın oğluna unutulmaz sünnet düğünü

Sünnet konvoyuna toplumsal olaylarda kullanılan ve "Ejder" olarak adlandırılan zırhlı polis aracı eşlik ederken, Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da makam aracını sünnet aracı olarak tahsis etti.

Mehter takımının da gösteriler yaptığı ve mevlit okutulan sünnet şöleninde başkan aracı ve "Ejder"e sırasıyla binerek köy turu atan Alper Solak ve ablası Beyza Solak mutlu anlar yaşadı.

Şehit çocukları daha sonra makam araçlarıyla babalarının mezarını ziyaret edip dualar okudu. Sevinçlerini arkadaşlarıyla da paylaşan şehit çocukları Başkan Avcı ve polislere teşekkür etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 15 Temmuz Şehidi Turgut Solak’ın sünnet cemiyetlerinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Altıeylül’ün kırsal Ovabayındır Mahallesi’nde düzenlenen sünnet törenine Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, şehit Solak’ın mesai arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA