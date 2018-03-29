Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adı müzede yaşatılıyor

Mehmetçiğin Kıbrıs çıkarması ve terörle mücadelede gösterdiği kahramanlığın bir kanıtı olan Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugayı'ndaki Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Müzesi'nde, Kıbrıs Barış Harekatı, yurt içinde ve dışında teröristlerle mücadelede ele geçirilen objelerin yanı sıra özel bir köşede Aydın'a ait kişisel eşyalar da sergileniyor.

Askerlik görevinin büyük bölümü operasyonlarda ve terörle mücadelede geçen Aydın'ın, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tim komutanı olduğu dönemde görev yaptığı Şırnak'taki Hanke Dağı'na atıfla yazdığı "Hanke'ye Ağıt" isimli şiiri de müzede yer alıyor.

Objeler arasında, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta Gönyeli bölgesine Türk tarihinin ilk hava indirme harekatı gerçekleştirilirken 4. Komando Taburu'nun başında, atlayış sırasında havadayken çelik miğferine gelen uçaksavar mermisiyle operasyonun ilk şehidi olan Yüzbaşı Sami Akbulut'a ait üzerinde mermi deliği olan başlık da var.

Müzede yer alan, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yayımlanan gazetelerin sayfaları, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Türk komandolarına yazdığı övgü dolu mektup, Yunan ordusundan ele geçirilen bayrak, sancak, flama, askeri malzeme, üniforma, silahlar, askeri doküman ve Kıbrıs haritaları da dikkat çekiyor.

Müzesinin ikinci bölümünde ise terörle mücadelede, terör örgütlerine yönelik yurt içi ve dışındaki operasyonlarda ele geçirilen kimlikler, yabancı para, dokümanlar, silah ve mühimmat da sergileniyor.

Bölücü terör örgütünün Şırnak'ın Cizre, Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ilçelerinde açtığı çukurların ardından başlatılan operasyonlarda ele geçirilen objeler ile operasyonlarda hasar alan askeri malzemeler de müzedeki özel bölümde.

Erciyes Dağı eteklerinde bulunan, özel eğitimli Mehmetçiklerden oluşan birlikteki müzede, 300'den fazla objenin yanı sıra şehitlerin fotoğrafları da yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en seçkin birliklerinin başında gelen, 1974 yılında Kıbrıs'a hava indirme harekatını gerçekleştiren ve halen tek hava indirme yeteneğine sahip birliğin Kıbrıs Barış Harekatı, yurt içi ve dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda çok sayıda şehit ve gazisi var.

Terör mücadelede etkin rol almıştı

Birliği Kayseri'de olmasına rağmen sürekli terörle mücadele bölgesine göreve giden Aydın, birçok operasyonu komuta etti. Bölücü terör örgütünün Şırnak'ın Cizre, Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ilçelerinde açtığı çukurların ardından başlatılan operasyonları yöneten şehit Tümgeneral Aydın, söz konusu bölgelerin teröristlerden temizlenmesinde önemli isimlerden biriydi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini, görevde olduğu Hakkari'de öğrenen Aydın, Kayseri'deki birliğini arayarak, "Bir tek erin dahi kışla dışına çıkmayacağı" emrini vermiş, Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda tümgeneralliğe terfi ettirilmiş, son görev yeri Şırnak olmuştu.

Şehit Tümgeneral Aydın, 31 Mayıs 2017'de Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan helikopterin, kalkıştan kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılıp düşmesi sonucu 13 askerle şehit olmuştu.

Kaynak: AA