Şehit Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan memleketinde toprağa verildi

Hakkari Çukurca'da, PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Gürhan'ın cenazesi önce Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi'ndeki babaevine daha sonra da annesinin yaşadığı Zafer Mahallesi'ne getirildi.

Şehidin annesi Serpil Canbay, kız kardeşi Didem ve yakınları, tabut önünde gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından Malatya Şehir Mezarlığına götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Şehidin annesi törene sağlık ekiplerinin eşliğinde tekerlekli sandalyeyle katılırken, baba Yasin Gürhan'ın ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Törene katılan Bakan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şehidin annesine ve ailesine taziyelerini iletirken, anne bu sırada "Oğluma götürün beni." şeklinde ağıt yaktı.

Törene katılan çok sayıda vatandaş tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, bir süre omuzlarda taşınan şehidin naaşı, buradaki şehitlikte toprağa verildi.

Defin işleminin ardından Bakan Tüfenkci, aileye sabır diledi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirilmiş, güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan şehit düşmüş, 5 asker de yaralanmıştı.

Kaynak: AA