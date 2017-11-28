Şehit sözleşmeli er Demiryürek toprağa verildi

Sözleşmeli Piyade Er Yusuf Demiryürek, Hakkari'nin Çukurca kırsalında helikopter pistinin güvenliğini sağladığı esnada kayalıklardan düştü. Ağır yaralanan Demiryürek, tedavi altına alındı ancak çabalara rağmen kurtarılamadı.
Şehidin cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesine uğurlandı.
Şehit Yusuf Demiryürek için Özbaşı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, askerî ve mülkî erkan katıldı.
Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Yaklaşık bir buçuk yıl önce göreve başlayan Yusuf Demiryürek, 21 yaşında ve bekardı.
TRT HABER