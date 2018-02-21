Şehit sorgulama sistemi yeniden açıldı

e-Devlet'in geçtiğimiz günlerde başlattığı ve yoğunluktan dolayı bir süre hizmet veremeyen soyağacı sorgulama hizmetinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın "Şehit Sorgulama Listesi" uygulaması gelmişti.

Soyağacından, ailesinde şehit olup olmadığını merak edenlerin ilgi gösterdiği Şehit Sorgulama Listesi de yoğun ilgiden dolayı hizmet veremez hale gelmişti. Uygulama tekrar hizmete açıldı; ancak sistem, açıldığı andan itibaren yeniden askıya alındı.

Bakanlık yetkilileri, uygulamaya talebin yoğun olduğunu, zaman zaman aksamaların yaşanabildiğini belirterek, sitede birçok hizmetin aynı anda verildiğini, yoğunluk azalınca sistemin normale döneceğini söyledi.

MSB’nin hizmetine http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele adresinden ulaşılıyor.

Kaynak: TRT Haber