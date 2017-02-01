Şehit Sekin ve Can için kampanya başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın ailelerine destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 5 Ocak'ta adliyenin C Blok girişinde bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında trafik polisi Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın ülkesi ve yıllardır görev yaptığı İzmir Adliyesindeki mesai arkadaşları uğruna şehit düştüğü ifade edildi.

Şehit Sekin ve adliye çalışanı Can'ın sevdiklerinin kendilerine emanet edildiği belirtilen açıklamada, ''Altı ay süre ile tüm Türkiye genelinde nakdi destek sağlamak amacıyla maddi yardım kampanyası başlatabilmek için İzmir Valiliğinden 'Olur' alınmış olup, şimdi bu emanete sahip çıkma, şehitlerimizin sevdiklerinin yaralarını sarma zamanıdır.'' ifadelerine yer verildi.

Şehitlerin aile ve yakınları için başlatılan yardım kampanyasına ilişkin hesap numaraları ise şu şekilde:

Banka Şubesi : Vakıflar Bankası İzmir Adliye Şubesi

IBAN Numarası: TR16 0001 5001 5800 7305 4909 25 (Şehit polis memuru Fethi Sekin yardım hesabı)

IBAN Numarası: TR69 0001 5001 5800 7305 4909 41 (Şehit mübaşir Musa Can yardım hesabı)