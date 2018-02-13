Şehit Savcı Kiraz soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP/C'li teröristlerce şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, talimatı yurtdışından ağzındaki SD kartla getirdiği tespit edilen ve 3 Mart 2016'da polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Berna Yılmaz’ın yurtdışı çıkış işlemleri için vize almasını sağladığı öne sürülen Mithat Öztürk tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü DHKP/C mensuplarına yönelik yürütülen ve örgüte mensup teröristlerce İstanbul Adalet Sarayında 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Mithat Öztürk'ün sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sona erdi.

Nöbetçi Hakimlik, Öztürk'ün sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli hakkındaki suçlama

Soruşturma savcılığının hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Öztürk'ün, terör örgütsel arşiv araştırma sonucunda 29 Eylül 1992 tarihinde silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilen Dev-Sol (DHKP-C) terör örgütünün 1994 yılından öncesi adı) militanları Kayhan Tazeoğlu ve Makbule Sürmeli'nin cenazesine katılarak güvenlik güçlerine taşlı ve Molotof kokteyli saldırıda bulunan grup arasında olduğu vurgulanmıştı.

Yazıda şüpheli Öztürk'ün muhtelif tarihlerde kendisinin de iltisaklı olduğu örgüt mensuplarının örgütsel amaçlarla yurtdışına çıkmaları için muhasebecilik işini kullanarak sigortalı gibi göstermek suretiyle vize almalarını sağlayarak üzerine atılı 'Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme' suçunu işlediği kaydedilmişti.

Kaynak: AA