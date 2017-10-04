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Buradasınız : » » Şehit savcı Kiraz cinayetinde 2 kişiye tutuklama talebi

Şehit savcı Kiraz cinayetinde 2 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden teröristlere yardım ettikleri öne sürülen 2 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Şehit savcı Kiraz cinayetinde 2 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 31 Mayıs 2015'te İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren terör örgütü DHKP/C mensubu Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin eden M.K. ile iki teröristi evinde barındıran C.Ö. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren şüphelilerden M.K. "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından, diğer şüpheli C.Ö. ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler nöbetçi hakimlikte sorgulanacak. AA

Etiketler: savcı mehmet selim kiraz, İstanbul
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