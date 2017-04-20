Şehit polisler son yolculuklarına uğurlandı

Şehit polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınarak, helallik alınmak üzere merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Bu sırada şehidin babası Muzaffer Güdendede, "Aslan oğlum benim. Allah'ın izniyle kuvvetliyiz, dik duracağız. Onun babasıyım, yürekliyim Allah'ın izniyle." dedi.

Amca Kazım Güdendede ise Azam'ın, Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti doğrultusunda yetiştirilmiş bir kahraman olduğunu söyledi.

Şehit Azam Güdendede'nin mukaddesat uğruna şehit düştüğünü ifade eden Kazım Güdendede, "Yeğenim ezan, vatan ve bayrak için şehit oldu. Diğer 11 arkadaşı da aynı şekilde şehit düştü. Vatan sevgisini bilmeyen şerefsiz ve adiler, bu memleketi hiçbir zaman bölemeyecek." ifadesini kullandı.

Şehidin naaşı Konya Müftüsü Ali Akpınar'ın Tarihi Namazgah'ta kıldırdığı cenaze namazının ardından, polis şehitliğine gözyaşları arasında defnedildi.

İzmir şehidine son görevini yaptı

Pilot komiser Abdullah Ortanca da İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ortanca'nın cenazesi, Karabağlar ilçesi Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Gaziemir Gülhane Camisi'ne getirildi.

Ortanca'nın musalla taşına konan Türk bayrağına sarılı naaşının başına gelen yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Törene şehidin babası Recep, annesi Saadet ve kardeşi Selçuk Ortanca'nın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, AK Parti İzmir Milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Necip Kalkan, Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekilleri Musa Çam ve Atilla Sertel ile askeri erkan, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Ramazan Muslu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Ortanca'nın naaşı Bornova Işıkkent Polis Şehitliğinde toprağa verildi.

Bekar olduğu öğrenilen Ortanca'nın 2009 yılında polis akademisinden dereceyle mezun olduğu, 2013 yılına kadar İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde görev yaptığı sınavlarda başarılı olarak pilot olduktan sonra 6 ay önce pilot komiser olarak Tunceli'ye atandığı öğrenildi.

Çok iyi derecede ingilizce bilen, çevresinde çok sevilen bir kişiliğe sahip Ortanca'nın arkadaşlarına "Allah bana da şehitlik nasip etsin." dediği belirtildi.

Kırşehir şehidine ağladı

Polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Saadettin Demir'in (46) cenazesi memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Uçakla Ankara'ya oradan da karayoluyla Kaman ilçesine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tekbirler eşliğinde törenin düzenleneceği Çarşı Camisi'ne götürüldü.

Burada şehidin eşi Sevcan, çocukları Mustafa Emir (16) ve Emre Can (20), annesi Sariye Demir ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin annesi Sariye Demir, "Kuzum gelecekti, yollarını gözlüyordum, cenazesi geldi. Emre Can ve Mustafa Emir'e şimdi kim siper olacak oğlum?" diye ağladı.

Şehidin oğlu Mustafa Emir de "Ağlamayacağım. Bu gözyaşlarım şehit babamın sevinç gözyaşları." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Kırşehir Müftüsü Osman Arslan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Demir'in naaşı, Yeniyapan köyü mezarlığında toprağa verildi. Şehidin cenazesinin taşınması sırasında büyük Türk bayrakları açan gençler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", " Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı.

Törene, şehidin yakınları, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve çok sayıda kişi katıldı.

Emeklilik hayali kurduğu köyüne defnedildi

Bu arada, Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yaparken geçen yıl ağustos ayında meydana gelen patlamada yaralanan şehidin tedavisinin ardından 3 ay önce Tunceli'de görev yapmaya başladığı, 2-3 ay sonra da emeklilik dilekçesi vererek köyüne dönmeyi planladığı öğrenildi.

Kayserili Şehit Kilci toprağa verildi

Polis memuru Ahmet Cihan Kilci (32), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Şehit Kilci için Hacılar ilçesindeki Camii Kebir'de düzenlenen törene ailesi, yakınları, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, siyasi partilerin il başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Kilci, burada öğle vakti İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Defin sırasında fenalık geçiren şehidin annesi Dilber ile kız kardeşleri İmran ve Hilal'e sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehidin tabutunun üzerine örtülen Türk bayrağı, Vali Kamçı tarafından baba Ejder Kilci'ye, fotoğrafı ise anne Dilber Kilci'ye teslim edildi. Dilber Kilci, oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.