Şehit polisler için tören düzenlendi

Hatay'da dün gece uygulama noktasında görev yapan polis ekibine PKK terör örgütü üyelerince düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurları Hayrettin Mennan (44) ile Bayram Bozdoğan (42) için Hatay Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinden alınan şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu.

Hatay Valisi Erdal Ata, törende yaptığı konuşmada, görevi başındayken teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet diledi.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun duasının ardından şehitlerin cenazeleri defnedilmek üzere karayoluyla Osmaniye'ye gönderildi.