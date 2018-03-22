Şehit polis Yunus Çavdar son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene Yunus Çavdar'ın annesi Meryem, babası İlyas ve eşi Tuğba Büşra Çavdar ile kardeşlerinin yanı sıra Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Naaşın tören alanına getirildiği sırada, elinde oğlunun hırkasını tutan anne Meryem Çavdar kollarını açarak, "Bebeğim, yavrum, Yunus'um" diye ağıt yaktı. Yakınları anneyi teskin etmeye çalıştı.

Eşi Tuğba Büşra, annesi Meryem Çavdar ve diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Çavdar'ın öz geçmişinin aktarıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Keramettin Demir tarafından dua edildi.

Şehidin naaşı, törenin ardından polis mangası tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Şehidin annesi ve eşi de bu araca binerek tabuta sarıldı.

Şehit polis memuru Yunus Çavdar toprağa verildi

Çavdar için Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde düzenlenen törene, şehidin annesi Meryem, babası İlyas, eşi Tuğba Büşra Çavdar ve kardeşlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Yücel Yavuz, Giresun Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, diğer ilgililer, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin yakınlarına taziyelerini ileten Bakan Soylu, kılınan cenaze namazında şehidin babası İlyas ve kardeşi Eyüp Çavdar'la saf tuttu.

Şehidin cenazesi, Yeniköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Polis Akademisi'nden 21 Mart 2008'de mezun olduktan sonra Samsun'da göreve başlayan ve Siirt'te de yaklaşık 6 yıl görev yapan iki çocuk babası Çavdar'ın, Ağustos 2017'de Trabzon'a tayin edildiği öğrenildi.

Ekip aracının dereye yuvarlandığı kazada polis memuru İzzet Kazaz yaralanmıştı. Akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: AA